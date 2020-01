Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Shiffrin in testa, Federica Brignone seconda dopo la discesa di Bansko! (Di sabato 25 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo la seconda discesa libera a Bansko. La statunitense ha concluso la gara in quarta posizione e vola così a 1125 punti, ovvero 270 in più della nostra Federica Brignone che oggi ha festeggiato un bel terzo posto. La valdostana ha rafforzato il piazzamento d’onore visto che ora ha 63 lunghezze di vantaggio nei confronti della slovacca Petra Vlhova mentre la svizzera Corinne Suter è in testa alla graduatoria di discesa. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1125 2. Federica Brignone (Italia) 855 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 792 4. Marta Bassino (Italia) 540 5. Wendy Holdener (Svizzera) 493 6. Michele Gisin (Svizzera) 412 7. Viktoria Rebensburg (Germania) 405 8. ... oasport

