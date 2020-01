Zequila rimprovera Paola Di Benedetto perché non si spoglia, Fede: “Er mutanda incommentabile” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Antonio Zequila ha assegnato uno zero a Paola Di Benedetto dopo che la concorrente del Grande Fratello Vip si era rifiutata di spogliarsi durante una sfilata. A difenderla è il fidanzato Federico Rossi che ha pubblicato due tweet al vetriolo contro l’attore: “Zequila incommentabile. Con quale mentalità microcefàlica e ignorante continui a dire che in un balletto divertente una è obbligata a ‘togliersi la minigonna’ per prendere un ‘punteggio sopra lo zero’?”. fanpage

