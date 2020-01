Terremoto in Turchia, forte scossa di 6.8 in Anatolia. Almeno un morto (Di venerdì 24 gennaio 2020) Una scossa di Terremoto di 6,8 della scala Richter ha colpito l’Est della Turchia. La forte scossa è stata registrata nel distretto di Sivrice, nella provincia d’Elazig, a circa 10 chilometri di profondità, verso le 20.55 (ora locale, le 18.55 in Italia), secondo l’Agenzia governativa delle situazioni di calamità. L’Istituto americano di geologica Usgs ha misura la scossa a 6,7 gradi.Secondo i media locali, ci sarebbe Almeno una vittima.Il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha dichiarato che “dai principali centri dell’area non risultano vittime”, ma purtroppo “si attendono ancora notizie dai villaggi più lontani”, in un’area in cui al momento è presente anche una quantità di neve che non favorisce né spostamenti né comunicazioni.Di sicuro ci sono “alcuni edifici ... huffingtonpost

