Taglio vitalizi in Sicilia troppo soft. Cdm: “Violati i principi di uguaglianza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri ha deciso ieri sera di impugnare la legge della Regione Sicilia di novembre sugli assegni vitalizi. troppo ‘soft’. “Violati i principi di uguaglianza e ragionevolezza”. In Sicilia la mossa l’avevano fatta a novembre: tagliarsi i vitalizi. Ma il Cdm oggi contesta quei tagli sarebbero stati troppo ‘leggeri’ e ora impugna la … L'articolo Taglio vitalizi in Sicilia troppo soft. Cdm: “Violati i principi di uguaglianza” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

blogsicilia : Taglio vitalizi insufficiente in Sicilia, Roma impugna la legge varata dall'Ars - - ilSicilia : Il governo Conte impugna il “mini taglio” degli vitalizi dell’Ars - rep_palermo : Vitalizi, il Consiglio dei ministri impugna il taglio 'soft' dei deputati siciliani [aggiornamento delle 06:56] -