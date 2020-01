Rosa Bazzi dopo la ‘Strage di Erba’ Come è diventata e la ‘confessione’ sulla storia

Strage di Erba : Rosa Bazzi torna a far parlare di se e del suo nuovo amore : Strage di Erba – Nessuno ha dimenticato quanto accaduto ad opera di Rosa Bazzi. La donna fu condannata al carcere a vita insieme al marito, Olindo Romano. I coniugi furono riconosciuti colpevoli dell’eccidio avvenuto nella corte di Via Diaz l’11 dicembre 2006. Durante l’eccidio consumato a sprangate, furono barbaramente uccisi Raffaella Castagna, suo figlio Youssef di due anni, sua madre Paola Galli e la signora che abitava al piano ...

Rosa Bazzi - la relazione con l’ergastolano è una fake news. Sulla strage di Erba ancora tanti punti oscuri : Ha suscitato molto scalpore la notizia del presunto ergastolano con cui Rosa Bazzi avrebbe intrattenuto una relazione amoRosa in carcere. La moglie di Olindo Romano, ritenuta responsabile assieme al marito della strage di Erba in cui furono assassinati Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini. […] L'articolo Rosa Bazzi, la relazione con l’ergastolano è una fake news. ...

Rosa Bazzi - smentisce le voci : “Innamorata di un carcerato? Solo falsità” : Raggiunta dal settimanale ‘Oggi’, tramite i suoi avvocati Rosa Bazzi smentisce seccamente le voci su un coinvolgimento amoroso con un altro carcerato. Rosa Bazzi si trova da anni in carcere dopo la sentenza con la quale è stata condannata all’ergastolo insieme al marito Olindo Romano per la strage di Erba. Sia la donna che il […] L'articolo Rosa Bazzi, smentisce le voci: “Innamorata di un carcerato? Solo ...

Rosa Bazzi : "Innamorata di un altro carcerato? Falso - è un depistaggio" : Francesca Bernasconi La donna è condannata all'ergastolo, insieme al marito Olindo Romano, per la strage di Erba. Al settimanale Oggi rivela: "Sono solo stupidate" Rosa Bazzi innamorata di un altro carcerato? La notizia era circolata nei giorni scorsi, ma ora dalla diretta interessata arriva la smentita, secondo le rivelazioni fatte dal suo legale al settimanale Oggi. La donna si trova all'ergastolo, perché considerata colpevole, ...

Rosa Bazzi : “Io innamorata di un altro carcerato? È una stupidata” : Rosa Bazzi tramite il suo avvocato difensore della strage di Erba Diego Soddu ha smentito le voci che sostenevano l’ergastolana innamorata di un altro detenuto. Nessun nuovo innamoramento dunque per lei. Rosa Bazzi smentisce di essere innamorata Rosa Bazzi, 56 anni si trova in questo momento dentro le mura del carcere di Bollate e sta scontando l’ergastolo per la Strage di Erba. In quella terribile tragedia persero al vita: Raffaella ...

Rosa Bazzi smentisce le voci su un presunto amante : “Son tutte stupidate dette per ferire” : "Sono tutte stupidate". Così Rosa Bazzi mette la parola "fine" alle voci che la volevano "impegnata" con un altro detenuto conosciuto nel carcere di Bollate durante l'orario di lavoro, poi deceduto in un tragico incidente. La moglie di Olindo Romano, come lei condannato all'ergastolo per la strage di Erba, si è confidata con uno dei suoi legali, aggiungendo che "queste cose vengono messe in giro per ferire le persone".Continua a leggere

Rosa Bazzi : “Io innamorata di un altro ergastolano? È una stupidata” : Nessun nuovo amore per Rosa Bazzi. Diego Soddu, l’avvocato difensore dell’autrice della strage di Erba, ha smentito su Oggi il presunto innamoramento della sua assistita per l’ergastolano Marco Alberti, investito da un auto e ucciso ai bordi della statale vicino a Corsico (Milano) poche settimane fa mentre era in semi-libertà. La Bazzi, che sta scontando l’ergastolo nel carcere di Bollate assieme al marito Olindo Romano, co-autore dell’orribile ...

Strage di Erba - Rosa Bazzi smentisce presunto nuovo amore : «È una stupidata» o una strategia sospetta? : Strage di Erba: Rosa Bazzi avrebbe smentito categoricamente quanto divulgato dal settimanale Giallo, ovvero che lei si sarebbe innamorata di un altro uomo, un detenuto ergastolano investito e ucciso da un’auto lo scorso dicembre mentre era fuori dal carcere in quanto beneficiario di un permesso premio. Lo riporta il settimanale Oggi. Rosa Bazzi smentisce notizia sul suo presunto nuovo amore: «È una stupidata» «La donna, ...

Rosa Bazzi - Bossetti e Stasi - detenuti nel carcere di Bollate : che lavoro fanno? : Rosa Bazzi, Massimo Bossetti, Alberto Stasi rinchiusi nel carcere di Bollate (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo) che lavoro fanno? La risposta arriva dall’Ansa che ha rivelato come passano le giornate i più noti detenuti degli ultimi anni che hanno diviso l’opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti. Tuti sono reclusi a Bollate, modello avanzato di struttura penitenziaria. C’è chi sta ai fornelli, chi ...

Rosa Bazzi sarebbe stata sentita piangere e disperarsi per aver perso il nuovo compagno : Rosa Bazzi, in carcere per la strage di Erba, perde il nuovo compagno e si dispera. La donna sta scontando nel carcere di Bollate la pena per aver sterminato insieme al marito Olindo Romano la famiglia di Azouz Marzouk e la loro vicina di casa, Valeria Cherubini. Rosa Bazzi, costretta a stare lontana dal marito Olindo Romano, sembra abbia trovato un nuovo amore ...

Strage di Erba - Rosa Bazzi disperata e depressa : morto il suo nuovo amore - era un ergastolano : Strage di Erba analisi reperti: fissata per il 3 febbraio prossimo l’udienza in Corte d’Assise di Como, in cui si deciderà se procedere con l’analisi di oggetti non esaminati ovvero reperti conservati all’ufficio corpi di reato tra cui formazioni pilifere e un accendino, sui cui furono isolati profili genetici mai identificati in quanto non appartenenti alle vittime né ai condannati. Trattasi dei coniugi Olindo Romano e Rosa ...

Rosa Bazzi - dolore e disperazione per l’uccisione del compagno : Rosa Bazzi ha lanciato un grido di dolore per la morte del detenuto Marco Alberti, l’ergastolano di cui era innamorata. Ricordiamo che la 56enne sta scontando la pena dell’ergastolo presso il carcere di Bollate in quanto autrice (assieme al marito Olindo Romano) della famigerata strage di Erba. La donna, una volta venuta a conoscenza dell’uccisione di Alberti, è sprofondata nella disperazione più totale. Rosa aveva riposto ...

Rosa Bazzi dimentica Olindo e si innamora di un ergastolano che però muore durante un permesso premio : Un’altra pagina si scrive nella triste storia che riguarda Olindo Romano e Rosa Bazzi, la coppia di coniugi in carcere per la strage di Erba. Gli anni passano, i due continuano a dirsi innocenti ma quel grande amore che avevamo imparato a conoscere, pare abbia ormai vacillato. Si era già parlato qualche tempo fa di un interesse di Rosa per un altro uomo e dal settimanale Giallo queste voci vengono confermate, non solo. Pare che la Bazzi ...

Rosa Bazzi disperata : è morto il detenuto di cui si era innamorata : Sembrava l’amore maledetto del decennio, quello di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e invece pare che anche la relazione dai contorni tossici che ha portato i due coniugi di Erba ad essere condannati per omicidio plurimo sia giunta alla fine. Non ci sono conferme, per ora, ma pare che Rosa Bazzi si strugga per un amore perduto: Marco Alberti, detenuto conosciuto in carcere e deceduto in un incidente lo scorso 16 dicembre, mentre si trovava in ...