Marte, l’acqua scoperta sul pianeta simile a quella degli Oceani (Di venerdì 24 gennaio 2020) Arrivano le prime analisi del rover Curiosity della Nasa, secondo la quale l’acqua scoperta in alcuni sedimenti, sarebbe simile a quella degli Oceani. Continuano le clamorose scoperte del Rover Curiosity. La sonda spaziale della Nasa, ha infatti analizzato i campioni d’acqua rinvenuti su Marte dando prove sorprendenti, che non fanno altro che far esultare il … L'articolo Marte, l’acqua scoperta sul pianeta simile a quella degli Oceani proviene da www.inews24.it. inews24

NicolaLaschera : RT @AnsaScienza: L' #acqua che bagnava la superficie di #Marte aveva pH e salinità simili a quelli degli #oceani terrestri che pullulano di… - AnsaScienza : L' #acqua che bagnava la superficie di #Marte aveva pH e salinità simili a quelli degli #oceani terrestri che pullu…