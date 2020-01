Lapo Elkann, il commosso messaggio per il nonno Gianni Agnelli: “Non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza e vicinanza“. Così, con un commosso messaggio su Twitter, Lapo Elkann ha voluto ricordare il nonno Gianni Agnelli, scomparso il 24 gennaio del 2003 all’età di 81 anni. “Sono passati 17 anni da quando non sei più tra noi“, scrive Lapo dalla clinica si Sankt Moritz dove, secondo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, è ricoverato per la riabilitazione in seguito al brutto incidente in cui è rimasto coinvolto nel dicembre scorso a Tel Aviv. “Sei e rimarrai per sempre un nonno indimenticabile e un esempio per me e per molte persone in Italia nel mondo”, ha concluso aggiungendo alla fine del suo messaggio anche tre cuori rossi e una foto dell’Avvocato, in posa, mentre ride. Sono passati 17 anni da quando non sei più tra noi. Non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza ... ilfattoquotidiano

