Fantasie erotiche, la sessuologa: “Le donne immaginano di prostituirsi e di fare sesso in gruppo. Questo le aiuta a masturbarsi” (Di venerdì 24 gennaio 2020) La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema delle Fantasie erotiche. “Le Fantasie sessuali sono delle immagini che hanno un senso concreto che però invece di essere vissute sul piano della realtà sono sul piano mentale. Ma è una vera e propria produzione di immagini e contenuti con caratteristiche ben precise e atti concreti. Evasione ed eccitazione sono la base delle Fantasie. Nella sessualità la gratificazione avviene poi, eventualmente, con l’orgasmo“. “La fantasia sessuale si accompagna poi alla masturbazione, soprattutto fra le donne. L’uomo scopre il proprio corpo molto prima della donna spesso solo con una stimolazione meccanica, la donna necessita invece di immagini e di Fantasie erotiche per guidarle nella masturbazione. Le Fantasie ... meteoweb.eu

leilaniblog43 : RT @samysextelf: Cerco bsx uomo per complicità sex Tel che mi ascolta nelle mie fantasie erotiche mi contatta in pv http://t.co/gb9oMaLfeO - EroticiR : Sara aveva davvero delle fantasie erotiche a dir poco incendiarie #racconti #erotici - Vincenz77638376 : @staffancazzo @illusionat31 @matteosalvinimi No no sono le fantasie erotiche poi sfociate in autosoddisfazione che… -