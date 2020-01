Eternit bis, Schmidheiny va a processo per l’omicidio volontario di 392 persone (Di venerdì 24 gennaio 2020) Stephan Schmidheiny va a processo con l’accusa di omicidio volontario. Il giudice per l’udienza preliminare di Vercelli ha accolto la richiesta della Procura e disposto il rinvio a giudizio dell’imprenditore svizzero, accusato della morte di 392 persone a Casale Monferrato che, secondo le indagini, sono vittime delle conseguenze dell’esposizione all’amianto. Il processo sarà quindi trasferito in corte d’Assise a Novara. La prima udienza è fissata per il 27 novembre. L'articolo Eternit bis, Schmidheiny va a processo per l’omicidio volontario di 392 persone proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

