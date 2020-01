Coronavirus, confermati due casi in Francia: sono i primi in Europa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo l’allarme di casi sospetti, si ha la certezza che il Coronavirus proveniente dalla Cina sia arrivato anche in Europa: il ministro della Salute della Francia Agnes Buzyn ha dichiarato che nella sua nazione ci sono due casi confermati di pazienti che hanno contratto il virus 2019 n-CoV. Coronavirus in Francia Questi si trovano esattamente a Bordeaux e a Parigi. In particolare il paziente di ricoverato nella prima città ha 48 anni, tornava dalla Cina ed era passato per la città di Wuhan. Ha lamentato i sintomi il 23 gennaio 2020 e da quel momento è ricoverato in una camera isolata. Da quando ha messo piede in territorio francese è stato in contatto con una decina di persone. L’uomo, di origine cinese, risiede nel dipartimento della Gironda ed era andato a Wuhan per motivi professionali. Riguardo il paziente ricoverato a Parigi nell’ospedale Bichat si hanno invece ... notizie

