Caso Weinstein, l’attrice racconta lo stupro: “Il mio corpo cominciò a tremare” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Le donne contro Weinstein sono arrivate in Tribunale. La prima a testimoniare è stata Annabella Sciorra, nota per aver recitato ne I Sopranos, ed ora sono state diffuse le sue parole che raccontano di uno stupro atroce e palese, di cui l’attrice è riuscita a parlare solo dopo molto tempo. La testimonianza di Annabella Sciorra è stata angosciante: la donna ha riferito di uno stupro avvenuto nel suo letto, nella sua casa, con un uomo che l’avrebbe costretta con la forza. Una sera, in un ristorante I due a quanto pare si incontrarono ad un party ma fu solo 4 anni dopo che i due si rincontrarono in un ristorante, durante una cena con amici comuni. In quei 4 anni Weinstein aveva tentato degli approcci solo attraverso qualche regalo: una volta, ad esempio, inviò all’attrice una scatola di cioccolatini a forma di pene. La sera della cena al ristorante le cose andarono in maniera ... thesocialpost

sfiorata82 : RT @ilpost: Il caso di Sciorra non è tra quelli per cui Weinstein sarà giudicato, ma l’attrice è stata chiamata a testimoniare per avvalora… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Stati Uniti, un caso esploso due anni fa che ha travolto l'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein. Le tante denunce di mol… - Primapressit : Caso Weinstein: l’attrice Annabella Sciorra sul banco dei testimoni. I legali del produttore esibiscono le mail con… -