Tiziano Ferro su Amazon | “Racconto privato e artistico”

Amazon Original series - tutte le produzioni italiane da Verdone a Tiziano Ferro : Giornata di presentazioni per Amazon che nella splendida cornice dell’Hotel de La Ville ha presentato tre nuovi show Amazon Original series italiane dedicati a Carlo Verdone, Tiziano Ferro e Carlo Cracco. Dopo gli annunci di nuove serie internazionali come quella sequel de Il Silenzio Degli Innocenti dunque altri grandi show, stavolta tutti italiani. A testimoniare l’importanza dell’evento è il quantitativo di relatori italiani ed ...

Tiziano Ferro sfida Chiara Ferragni : il nuovo documentario su Amazon Prime : Arriva l’annuncio ufficiale! Vedremo, finalmente, un documentario sulla vita e la carriera di Tiziano Ferro. In esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon Prime sarà disponibile da giugno: “Ferro. Il documentario”. Non sappiamo cosa aspettarci, ma Tiziano Ferro negli ultimi tempi ci ha riservato non poche sorprese. Per di più è impegnatissimo in mille progetti, tra cui la promozione di “Accetto Miracoli“, la ...

Amazon Prime Video Italia in arrivo Vita di Carlo (Verdone) - il docu-film di Tiziano Ferro e Celebrity Hunted (tra le altre cose) : Amazon Prime Video Italia Carlo Verdone, Carlo Cracco, Tiziano Ferro per conquistare il cuore degli Italiani Amazon Prime Video ha un obiettivo fondamentale per il 2020 e non solo: farsi conoscere agli Italiani, far sapere che accanto al servizio per avere i pacchi c’è anche un mondo fatto di film e serie tv. E la presentazione fatta a Roma delle novità in arrivo rappresenta al meglio questo obiettivo. Fedez, Totti, Carlo Verdone, Carlo ...

Amazon Prime Video investe sulle produzioni italiane (con Tiziano Ferro - Verdone e Cracco) : Sono state annunciate oggi a Roma le nuove produzioni italiane su cui Amazon Prime Video vuole puntare nel prossimo futuro. La piattaforma streaming si avvale di alcune celebrità nostrane, puntando a un mix di generi che fondono fiction, documentari e talent. Fra le novità: c’è Vita da Carlo, una serie comica con Carlo Verdone. Creati da Nicola Guaglianone, Menotti e lo stesso Verdone, e prodotti da Aurelio e Luigi De Laurentiis, i 10 episodi ...

Tiziano Ferro : il documentario su Amazon Prime Video in uscita a giugno 2020 : Il film documentario su Tiziano Ferro è in uscita a giugno 2020 su Amazon Prime Video: sarà un 'ritratto senza filtri' del cantante che permetterà ai fan di conoscerlo ancora di più. Un emozionante documentario su Tiziano Ferro, tra i più famosi musicisti italiani contemporanei, è in uscita a giugno 2020 su Amazon Prime Video. Ricco di filmati inediti che vedono l'artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti. Il documentario restituirà ...

