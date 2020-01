Roma Friedkin, si procede a ritmi serrati: presidente entro il 15 febbraio? (Di giovedì 23 gennaio 2020) La cessione della Roma a Thomas Friedkin procede a passo spedito: si limano gli ultimi dettagli in attesa dell’annuncio Ci vorrà un po’ più del tempo previsto ma la Roma viaggia spedita verso il cambio di proprietà. Come informa La Gazzetta dello Sport, i legali del gruppo Friedkin e gli advisor del magnate texano (JP Morgan) e dell’attuale presidente giallorosso James Pallotta (Goldman Sachs) hanno continuato a confrontarsi per cercare di trovare l’accordo un po’ su tutto. L’obiettivo di entrambe le parti è di arrivare alla firma del contratto preliminare (signing) entro il 15 febbraio, per poi effettuare il passaggio di proprietà (il closing) entro fine marzo, al massimo i primi giorni del mese di aprile. Insomma si cammina spediti verso una svolta epocale del club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Solano_56 : Dan Friedkin arriva a Milano: quasi terminata la due diligence, piu vicino l'acquisto della Roma @ASRomaPress -