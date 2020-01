Piazza Flavio Gioia: dall’ornamento dei fiori all’auto in sosta (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Il bello ed il brutto in un solo scatto. Ottima l’idea di perimetrare la ringhiera in ferro battuto delle scale che uniscono via velia a Piazza Flavio Gioia con delle belle, eleganti e colorate fioriere (anche se le piante andrebbero ravvivate con un po’ d’acqua, magari da parte dei commercianti della zona). Orrenda, di contro, la scelta di occupare la Piazza, pedonale e non adibita a parcheggio, da parte del proprietario di una utilitaria. Seppure non sia dato sapere se l’auto sia stata parcheggiata in forza di una esigenza impellente e quindi se il veicolo fosse legittimato da qualche autorizzazione, resta la brutta immagine incastonata in una cornice da cartolina. L'articolo Piazza Flavio Gioia: dall’ornamento dei fiori all’auto in sosta proviene da Anteprima24.it. anteprima24

