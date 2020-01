Nasce ispettore ambientale: vigilerà su illeciti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Nasce a Roma la figura dell’ispettore ambientale. L’iter per il varo di questa nuova figura, pensata a tutela del territorio e per la vigilanza del corretto conferimento dei rifiuti, e’ iniziato questa mattina nel corso della commissione capitolina Statuto. La nuova figura Nascera’ nell’ambito di una collaborazione con alcune associazioni riconoscoute, con le quali verranno stipulate specifiche convenzioni. L’ispettore prestera’ servizio in modo volontario e non retribuito, previa nomina da parte del sindaco e anche per questo avra’ un tesserino di riconoscimento. Piu’ nello specifico gli ispettori avranno i seguenti compiti: informazione ed educazione nei confronti dei cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti, controllo del territorio, verifica di presenza di mini discariche o situazioni di degrado ambientale, ... romadailynews

Nasce ispettore Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Nasce ispettore