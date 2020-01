Emilia-Romagna, Salvini a Bibbiano con la mamma di Tommy: “Chi fa male ai bimbi marcisca in galera” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Matteo Salvini, contestato per aver fatto salire sul palco di Bibbiano, durante un comizio elettorale, la mamma del piccolo Tommy, Paola Onofri, si giustifica così: "È la mamma di Tommy che ha chiesto di esserci, non io. E quando c'è una mamma che combatte contro un sopruso, è mio dovere esserci". fanpage

