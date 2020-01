Ama: programmato per domenica ‘Il Tuo quartiere non è una discarica’ (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – domenica torna ‘Il Tuo quartiere non e’ una discarica’, la raccolta straordinaria gratuita mensile dei rifiuti urbani, ingombranti, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio. Dieci, anche quest’anno, gli appuntamenti mensili in cui si alterneranno i municipi pari e dispari della citta’. domenica prossima saranno coinvolti, in particolare, tutti i municipi pari. Dalle 8 alle 13 i cittadini avranno a disposizione 14 siti: 9 ecostazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 5 Centri di Raccolta Ama presso cui conferire sia i classici rifiuti ingombranti (tra cui mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi) sia le apparecchiature elettriche e elettroniche (i cosiddetti Raee come computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori). Anche i Centri di ... romadailynews

