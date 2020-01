Servigliano: secondo i PM la madre avrebbe ucciso la piccola prima dell’incendio (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un incendio si porta via una piccola bimba di 6 anni ma la tragedia è molto peggiore dell’immaginabile: la madre potrebbe essere l’assassina Si è avvalsa della facoltà di non rispondere: Pavlina Mitkova, la 38enne di origini bulgare madre di Jennifer (morta nell’incendio) e di un’altra bimba di 4 anni, attualmente in stato di fermo … L'articolo Servigliano: secondo i PM la madre avrebbe ucciso la piccola prima dell’incendio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

