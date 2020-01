Serena Enardu è felice, Pago vorrebbe tornare da lei e Paola Di Benedetto è dalla sua parte (Foto) (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Serena Enardu è sempre più sicura di volere tornare con Pago e dalla casa del GF Vip arrivano anche alcune conferme da parte del cantante (Foto). Pacifico ha bisogno non solo di pensare alla sua storia con Serena ma anche di parlarne e in Paola Di Benedetto ha trovato una vera confidente. L’ex madre natura lo ascolta, gli dà dei consigli e soprattutto gli riferisce che secondo lei Serena è davvero innamorata, è convinta di volere ricostruire il loro rapporto. La Enardu a casa segue 24 ore su 24 o quasi il suo ex compagno impegnato nel reality show di Canale 5, confessa che non riesce a spegnere la televisione e lascia trasparire tutta la sua gioia per le parole che ha sentito da Pago, per i consigli di Paola. Per lei l’ex naufraga è una ragazza molto matura, nonostante la sua giovane età sta parlando nel modo giusto al suo ex. LA PALLA PASSA A Pago, ADESSO TOCCA A LUI DECIDERE Le parti ... ultimenotizieflash

zazoomnews : GF Vip Serena Enardu piange pensando a Pago e su Clizia e Paola rivela … - #Serena #Enardu #piange #pensando - zazoomnews : Pago spiega perché non torna con Serena Enardu la ex guarda la tv e piange: “Una tortura” - #spiega #perché #torna… - Notiziedi_it : Pago ancora innamorato di Serena Enardu? Il cantante si confida e svela la verità -