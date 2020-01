Sanremo 2020, Levante: «Spero che Amadeus mi abbia scelto per merito» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) «Spero che Amadeus mi abbia scelto per merito e non perché sono donna». Per la serie, polemiche a zero. Così Claudia Lagona, in arte Levante, si prepara per il suo primo Sanremo con “Tikimbombom“, brano che sarà pubblicato il 7 febbraio nell’edizione speciale dell’album di inediti Magmamemoria MMXX (uscito a ottobre). Nata in Sicilia 33 anni fa e cresciuta a Torino, è in viaggio direzione prove Ariston. La comunicazione va e viene. Ma la sua emozione arriva. Esordio al Festival: paura, incoscienza o cos’altro? «Consapevolezza. Divertimento. Creatività. Avrò la salivazione a zero e dovrò superare l’ostacolo batticuore. Ma…». Ma? «Sono contenta di farlo ora. Spesso l’errore è considerare il Festival un trampolino di lancio. Ci avevo provato già due volte, con “Sbadiglio” nel 2013 e con “Io ero io e Diamante” nel 2015, ma forse non ero ancora pronta. Il ... attualitavip.myblog

