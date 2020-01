Nuova linea Tor Vergata-Anagnina: Raggi inaugura bus 20L (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Roma – Da oggi aumentano i collegamenti tra la metro A Anagnina e il polo universitario e ospedaliero di Tor Vergata con l’attivazione della Nuova linea bus 20L. Il servizio nelle ore di punta rafforza l’offerta di trasporto pubblico tra la stazione Anagnina, nodo di scambio tra la rete su ferro e la rete su gomma locale e regionale, e il campus universitario. La linea e’ attiva nei giorni feriali, sabato escluso, dalle 8.30 alle 11.30, fascia oraria in cui e’ massimo l’afflusso verso universita’ e ospedale. A inaugurare la Nuova linea e’ stata stamattina la sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme al Rettore dell’Universita’ di Roma Tor Vergata, Orazio Schillaci, e a decine di studenti dell’Ateneo. “È con grande orgoglio che oggi presentiamo l’attivazione di una Nuova linea bus, la 20L, che servira’ per ... romadailynews

