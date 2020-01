Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus: "A casa faccio un passo indietro anche io" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Maria Grazia Cucinotta difende Amadeus e sulle polemiche di Sanremo 2020 dice: 'anche io a casa faccio un passo indietro, sono moglie e mamma' ma si candida per un'apparizione al Festival. Maria Grazia Cucinotta ha preso le difese di Amadeus, che condurrà Sanremo 2020 trascinandosi il peso delle polemiche degli ultimi giorni, quelle seguite alle dichiarazioni fatte in conferenza stampa e giudicate fortemente sessiste, oltre che imbarazzanti. "A Sanremo si polemizza su tutto" - minimizza Maria Grazia Cucinotta parlando delle polemiche che hanno rovinato l'attesa per il Festival di Sanremo 2020 - "Io credo che Amadeus sia un professionista pazzesco. È vero che facciamo un lavoro dove stiamo quasi sempre indietro, è una questione di rispetto verso la persona per evitare di diventare entrambi ingombranti." Attrice e produttrice, ma a casa ... movieplayer

Dior : Attending the CORE Gala in LA, Julia Roberts wore a #DiorFall20 tartan look by Maria Grazia Chiuri. #StarsinDior - Mariagr19871146 : @MetaErmal mi agito al ritmo della tua musica. Imprvvisamente, in una pausa, tu chiedi: chi e' Maria Grazia? Eccomi… - adrianastorni : Amica mia ! Il ricordo piu bello ?? Maria Grazia-Giovanni Giacobbone-Salerno Fernando A. Abraham -