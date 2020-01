Invisibili, i migranti osservati a raggi X (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Un articolo estratto dal numero 91 di Wired, tutto dedicato alle visioni del futuro, anzi a quelle del futuro prossimo: 12 grandi autori hanno immaginato il 2020 per noi * Nascosti in un camion, uno vicino all’altro, o entrati a forza dentro un trolley, di quelli con cui di norma si va in vacanza. migranti osservati ai raggi X: un punto di vista inedito, al centro del progetto X-Ray Vision vs. Invisibility di Noelle Mason, che ha indagato gli effetti fenomenologici delle tecnologie visive nella percezione dei clandestini. L’artista ha utilizzato le fotografie scattate a scopo di sorveglianza al confine tra Stati Uniti e Messico, le ha decontestualizzate e le ha trasformate in opere d’arte. Il numero 91 di Wired In particolare, la serie Backscatter Blueprint, che pubblichiamo qui, documenta il viaggio di questi uomini Invisibili verso un futuro migliore utilizzando esclusivamente ... wired

deadlyluka77 : I migranti che ci piacciono Quelli invisibili, ridotti in schiavitù. - ToninoAtti : RT @Lanf040264: Gli 'invisibili' delle campagne della #Basilicata: 2000 braccianti senza acqua e accesso alle cure. La maggior parte sono… - Lanf040264 : Gli 'invisibili' delle campagne della #Basilicata: 2000 braccianti senza acqua e accesso alle cure. La maggior par… -