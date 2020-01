Il significato di Finalmente io, la canzone di Irene Grandi a Sanremo 2020 (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Irene Grandi è tra le concorrenti della 70esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante toscana che si trova a calcare il palco dell'Ariston per la sesta volta, partecipa con il brano "Finalmente Io", scritto da Vasco Rossi che ha collaborato anche alla musica, curata Gaetano Curreri. Il brano è un grido di libertà in cui è evidente l'impronta del rocker di Zocca e nel quale la passione per la musica ha un ruolo davvero centrale. fanpage

