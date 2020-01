Elezioni regionali in Calabria 2020: exit poll e risultati del voto (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Alla mezzanotte di domenica 26 Gennaio 2020 si chiuderanno le urne in occasione delle Elezioni regionali in Calabria e avrà inizio lo spoglio delle votazioni. Lo stesso giorno saranno chiamati al voto anche i cittadini dell’Emilia Romagna. I più recenti sondaggi vedono in vantaggio il candidato del centrodestra Jole Santelli, con una preferenza che oscilla tra il 50 e il 54% dei voti. Elezioni Calabria 2020: exit poll Il giorno delle Elezioni vi saranno aggiornamenti costanti che riporteranno i dati relativi all’affluenza e gli exit poll delle Elezioni regionali della Calabria. Elezioni regionali Calabria 2020: risultati Nella serata di domenica 26 Gennaio verranno pubblicati anche gli aggiornamenti relativi ai risultati dell’appuntamento elettorale nella regione. Le liste Durante le Elezioni regionali 2020 in Calabria sarà possibile votare per le liste che ... notizie

Agenzia_Ansa : Elezioni #regionali in #emiliaromagna arriva l'endorsement di Sinisa Mihajlovic #mihajlovic per Matteo Salvini… - CottarelliCPI : Anche oggi mi muovo in treno, questa volta in direzione Emilia Romagna, per presentare Pachidermi e Pappagalli a Bo… - LegaSalvini : REGIONALI EMILIA ROMAGNA, #MIHAJLOVIC: “TIFO SALVINI”. LUI: “GRAZIE, INTERVISTA CORAGGIOSA” #BorgonzoniPresidente… -