Bologna | Palacio contro Mihajlovic | “Non sono d’accordo | Salvini è un asino | mi fa schifo”

Bologna - Sabatini : «Con Sinisa in panchina avremmo 6 punti in più. Su Palacio e Barrow…» : Il dirigente del Bologna, Sabatini, era presente al pranzo per i senzatetto: «Mihajlovic fa la differenza» Walter Sabatini ha parlato a margine dell’annuale pranzo offerto ai Senzatetto dallo storico ristorante Diana. Queste le parole del dirigente del Bologna. BARROW-IBANEZ – «Barrow e Ibanez? Abbiamo assecondato la volontà di Sinisa, sono due ‘98 e nelle prossime ore definiremo i dettagli. Sono orgoglioso di questa squadra, con Sinisa ...

Torino-Bologna 1-0 - i granata soffrono tantissimo ma vincono : le pagelle di CalcioWeb - Palacio sprecone : Torino-Bologna – Il Torino soffre tremendamente ma porta a casa tre punti fondamentali contro il Bologna. I felsinei recriminano per le tante occasioni sprecate, specialmente con un Palacio stranamente in giornata no. Nel primo tempo partita equilibrata. Il Torino passa con una bella azione corale chiusa da un destro di Berenguer da pochi metri. Il Bologna prova a reagire affidandosi perlopiù a Orsolini, che non riesca ad essere ...

Torino Bologna 1-0 LIVE : clamorosa chance fallita da Palacio : Allo Stadio Grande Torino, la 19ª giornata di Serie A 2019/20 tra Torino e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Andrea Cerrato, inviato a Torino) – Allo Stadio “Grande Torino”, Torino e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Bologna 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si gioca 4′ Ammonito De ...

Diretta/ Bologna Fiorentina - risultato 0-0 - streaming video : gol annullato a Palacio! : Diretta Bologna Fiorentina. streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

Bologna Fiorentina 0-0 LIVE : gol annullato a Palacio : Allo Stadio Dall’Ara, la 18ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Fiorentina 0-0 MOVIOLA 12′ Gol annullato a Palacio – Gran ...

Bologna - Ibrahimovic lontano. E Mihajlovic si gode il risveglio di Palacio : I tifosi del Bologna sognano ancora l’arrivo di Ibrahimovic. Ma la vera sorpresa dell’attacco felsineo è “El Trenza” Palacio Le voci sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic si sono placate negli scorsi giorni. Nell’attesa che il 38enne scelga definitivamente la propria destinazione, il pubblico si gode la certezza dell’attacco emiliano: Rodrigo ...

FORMAZIONI Lecce Bologna : Falco dal primo - Sansone-Palacio per gli ospiti : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Bologna Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Bologna, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, Babacar. All. Liverani. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Mbaye, Denswil; Medel, ...

PAGELLE Bologna Atalanta : Muriel un fantasma - Palacio magistrale VOTI : I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Bologna Atalanta Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Bologna-Atalanta, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Palacio FLOP: Muriel VOTI Bologna (4-3-3): Skorupski 6; Tomiyasu 6.5, Bani 6, Danilo 5, Denswil 5.5; Dzemaili 5.5, Medel 6 (62′ Svanberg 6), Poli 7; Orsolini 6.5 (90′ Mbaye sv), ...

Bologna-Atalanta 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Palacio ispira e colpisce [FOTO] : Bologna-Atalanta, le pagelle di CalcioWeb – Brutta partita dell’Atalanta che, priva di Gomez, Ilicic e Zapata, cade contro un ottimo Bologna. Felsinei in vantaggio con Palacio che sfrutta al meglio la respinta del palo sul tiro di Orsolini. Lo stesso argentino sfiora il raddoppio, ma Gollini salva sul finire del primo tempo. Ad inizio ripresa è Poli, con un gran colpo di testa su assist di Tomiyasu, a dare il doppio vantaggio ...

Bologna Atalanta 1-0 LIVE : tiro di Palacio : Allo Stadio Dall’Ara, la 16ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Atalanta si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Atalanta 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte 6′ Chance per Malinovskyi – Bel duetto con Pasalic ...

FORMAZIONI Bologna Atalanta : out Gomez - Sansone-Palacio per i rossoblù : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Bologna Atalanta Ecco gli schieramenti ufficiali di Bologna-Atalanta, match valido per la 16ª giornata di Serie A 2019/2020. Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, ...

Sabatini su Napoli- Bologna : ”Maksimovic - Manolas e Koulibaly per Palacio? Un po’ troppo!” : Sabatini: Penso che il Napoli non debba ripetere l’errore di giocare tanto e farlo male Sandro Sabatini ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva la gara tra Napoli e Bologna. Ecco quanto detto dal giornalista: Su Napoli-Bologna “Il Napoli fa la partita e ha avuto occasioni, però Llorente non mi sembra in serata magica. Penso che non debba ripetere l’errore di giocare tanto e farlo male: sarebbe meglio giocare un ...