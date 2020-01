Allarme listeria, Aldi richiama formaggio Puzzone di Moena DOP: “Non consumatelo” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Aldi ha richiamato due lotti di formaggio "Puzzone di Moena Dop" a marchio Regione che Vai per la presenza di listeria monocytogenes riscontrata nel corso di analisi effettuate da un laboratorio accreditato. Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 200 grammi con i numeri di lotto 21324 e 21324A. fanpage

