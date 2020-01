Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 17:10 (Di martedì 21 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno al Forum economico mondiale in corso a Davos sfida a distanza sul clima protagonisti Greta thunberg è il presidente americano Trump giovanissimo attaccante di una tema diventato caldo tutti parlano ma nulla è cambiato e chiede che si ascoltano i giovani e la scienza Donald Trump se la prende con gli ambientalisti definendoli i profeti di sventure garantisce con orgoglio che la tornato a vincere con un boom economico nonostante la Fendt e definisce gli accordi sui dazi migliori di sempre poi ci sta il duomo di Firenze notre-dame non limitiamo le parole del Presidente americano i nostri sogni e ci sono nuovi 77 casi in Cina di persone contagiate dal nuovo virus che ha già causato 6 morti portando a 291 il totale lo riferiscono le autorità sanitarie cinesitimore ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 21-01-2020 ore 17:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - maivenerdi : RT @ritadallachiesa: Non basta la denuncia. La legge dice che deve andare in galera. Pomezia. Getta cagnolina e i suoi cuccioli in un sa… - Massimoguerrera : RT @Lettera43: In Cina registrati 77 nuovi casi, per un totale di 291. Contagi anche in Australia, Thailandia, Giappone e Corea #coronaviru… -