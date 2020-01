LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: si comincia, in campo l’azzurra! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.53: Come detto, un match importante soprattutto per il morale di Camila, frenata dai problemi al polso che ne hanno fortemente condizionato lo sviluppo della stagione passata. 6.50: Terminata nel frattempo la sfida tra lo svedese Ymer e il giapponese Uchiyama: vince lo scandinavo 6-4 6-2 6-2 e dunque tra non molto vedremo Camila sul campo n.11. 6.47: Fondamentale, infatti, sarà per lei la continuità di gioco e la profondità di palla al cospetto di una giocatrice, proveniente dalle qualificazioni, che Giorgi ha già affrontato in passato in una sola circostanza. Il riferimento è al torneo di Biel del 2017, quando Camila seppe prevalere piuttosto nettamente contro la tedesca con il punteggio di 6-2 6-2. 6.45: Contrattempi che l’hanno portata ai margini della top-100, costretta in alcuni tornei a giocarsi l’accesso al main draw ... oasport

