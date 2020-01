Traffico Roma del 20-01-2020 ore 09:30 (Di lunedì 20 gennaio 2020) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, UN PRECEDENTE INCIDENTE, HA RALLENTATO ULTERIORMENTE IL Traffico TRA CASILINA E ARDEATINA, IN CARREGGIATA INTERNA, DOVE SI RALLENTA ANCHE TRA LAURENTINA E OSTIENSE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA, PRUDENZA PER I POSSIGLI DISAGI PER I LAVORI IN CORSO, VICINO LO SVINCOLO DI VIA CASAL DEL MARMO. MIGLIORA IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 VERSO LA CITTÀ. SI RALLENTA UNICAMENTE IN PROSSIMITÀ DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANULARE, PROVENENDO DA VIA DI TOR CERVARA. SULLA TANGENZIALE EST SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA TIBURTINA E VIALE ETIOPIA VERSO LO STADIO, MENTRE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI IL Traffico È MAGGIORMENTE CONCENTRATO TRA VIA DELLA CAMILLUCCIA E VIA SALARIA. E PROPRIO SU VIA SALARIA, IN DIREZIONE Roma, CIRCOLAZIONE SOSTENUTA E RALLENTAMENTI TRA VIA DI VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI. ... romadailynews

