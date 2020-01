Si apre una voragine vicino al Colosseo, evacuato un palazzo (Di lunedì 20 gennaio 2020) Per un cedimento della strada che si è verificato in via Marco Aurelio, vicino al Colosseo, un edificio di quattro piani con venti appartamenti è stato evacuato. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A quanto riferito dai pompieri, in via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie per un totale di quindici persone. Un tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico. Sul posto la polizia locale per la viabilità e l’assistenza alloggiativa.A quanto reso noto dalla polizia locale, sono 22 al momento le persone evacuate. Dalle prime verifiche dei vigili del fuoco, anche due attività commerciali sono state momentaneamente interdette dall’utilizzo. Sul posto anche i poliziotti del commissariato Celio. huffingtonpost

