Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di martedì 21 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus512Inter473Lazio*454Roma385Atalanta356Cagliari307Parma288Milan 289Torino2710Hellas Verona*2611Napoli2412Bologna2413Fiorentina2414Udinese*2415Sassuolo2216Sampdoria1917Lecce1618Brescia1519SPAL1520Genoa14 *una partita in meno Serie A, la 20^ giornata Primo tentativo di fuga per la Juventus che si porta a +4 dall’Inter e conserva sei punti di vantaggio sulla Lazio. La Roma sale al quarto posto solitario. Ultimo il Genoa dopo la vittoria della SPAL. fonte foto https://twitter.com/juventusfc Serie A, la 19^ giornata Primo passo falso del nuovo anno per l’Inter che cede il titolo d’inverno alla Juventus, vittoriosa a Roma. La Lazio mette la decima ... newsmondo

FinallySisa : RT @RaffoSarnataro: La cosa più interessante di questa Serie A è che l'ultima in classifica cambia praticamente ogni settimana. Lecce, Samp… - _goodtime__ : @MazzoIX @fabbricainter @keymor_ @Milestemplaris @lorenzo2392 Vabbè Candreva e Biraghi sono tipo i peggiori esterni… - spaziocalcio : #SerieB, nel posticipo il derby calabrese se lo aggiudica il #Crotone, 0-1 a #Cosenza e -1 dal secondo posto… -