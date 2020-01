Sanremo, Enrico Nigiotti: ho scritto “Baciami adesso” di pancia (Di lunedì 20 gennaio 2020) Milano, 20 gen. (askanews) – Ci riprova a Sanremo, dopo un anno intenso e ricco di soddisfazioni, Enrico Nigiotti, torna al Festival con “Baciami adesso” dopo il successo del “Cenerentola tour”. “Ho deciso di fare il bis perchè c’era la canzone altrimenti non lo avrei fatto perchè Sanremo è un palco importantissimo ma se ci vai con la canzone sbagliata non porta a niente, anzi in questo caso essendo il secondo anno mi avrebbe danneggiato. Io credo molto in questa canzone che è scritta di pancia. Io credo e sono innamorato delle canzoni d’amore, perchè l’amore è un sentimento che chiunque ha vissuto almeno una volta nella vita e arriva a chiunque”. Con “Baciami adesso” ha voluto raccontare una storia assoluta. “Io credo che le parole servano e sono importanti, ma credo che la maggior parte delle storie ... notizie

