Non sono «cose da maschi» (Di lunedì 20 gennaio 2020) Chiedete di più alla scuola Mettete la scienza in giocoFornite esempi femminili positiviSiate voi l’esempio positivoQuesto articolo è stato pubblicato sul numero 3 di «Vanity Fair», in edicola dal 15 gennaio 2020. C’è una grande contraddizione in Italia: da una parte la difficoltà dei ragazzi a trovare lavoro – il tasso di disoccupazione giovanile è quasi al 29% – «dall’altra centinaia di posti scoperti in aziende Tech perché scarseggiano i profili giusti», dice Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale del Comune di Milano, ed ex top manager di Microsoft Italia. La Repubblicadeglistagisti.it insieme alla società di consulenza informatica Spindox ha commissionato una ricerca realizzata dall’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, su un campione di duemila ragazzi tra i 20 e i 34 anni, che parte da questa domanda: perché pochi studenti scelgono l’informatica? sono emersi ... vanityfair

matteorenzi : Chi ha fatto la promessa scout conosce i nostri valori, più forti di qualsiasi ironia sui calzoni corti. Gli scout… - Capezzone : Non sono fumatore, ma l’attacco isterico contro il #fumo (#Sala a #Milano), perfino per strada, criminalizzando un… - giorgio_gori : Mi sveglio e trovo su @repubblica un’intervista che non ho dato, costruita sulle chiacchiere fatte in piedi durante… -