Maltempo Sardegna: strade allagate e frane a sud dell’Isola (Di lunedì 20 gennaio 2020) strade allagate, smottamenti e alberi caduti. Il Maltempo delle ultime ore, annunciato da una allerta gialla della Protezione civile in vigore sino alle 18 di domani, ha creato parecchi disagi in diverse zone della Sardegna. La situazione più critica si è registrata a Burcei, nel sud dell’Isola, dove l’intensità della pioggia ha provocato allagamenti e frane lungo la provinciale 21, mentre alcune persone sono rimaste bloccate in casa a causa dell’acqua alta. Sul posto gli uomini della Protezione civile, i volontari e i vigili del fuoco. Alcuni alberi sono caduti anche sulla statale 131, all’altezza di Oristano, gia’ rimossi dai pompieri. Detriti e strada allagata, infine, sulla Dorgali-Calagonone. Super lavoro della polizia municipale e vigili del fuoco a Cagliari per la rimozione di cornicioni e pali pericolati piegati dalla forza del ... meteoweb.eu

SkyTG24 : Maltempo, allerta gialla in Sardegna con pioggia estesa fino a domani - TgrSardegna : ??#maltempo Allerta della Protezione Civile della #Sardegna per forti temporali. Avviso di codice giallo dalle ore 1… - infoitinterno : Fino a martedì fase di maltempo sulla Sardegna -