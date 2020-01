Madre inglese morta per un’embolia: il mal di testa prima di svenire (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tragedia nel Regno Unito, dove la giovane Madre Danielle Gutteridge è morta a seguito di una fatale embolia che l’ha colta mentre era in casa con i suoi due figli di due e quattro anni. La donna è morta nella sua abitazione a Bloxwich, rinvenuta agonizzante dai suoi genitori che erano accorsi a seguito di una telefonata di lei in cui affermava di non sentirsi bene. Una volta entrati in casa, John e Sandra Gutteridge hanno visto i piccoli Oliver e Jack cercare di svegliare la mamma credendo stesse dormendo, quando in realtà era molto probabilmente già morta. Madre inglese morta per un’embolia Intervistato dai media inglesi, il fratello della donna ha raccontato dei terribili momenti in cui i suoi genitori sono entrati nella stanza e hanno trovato la figlia morta sul divano mentre i nipoti la chiamavano disperati: “Mia sorella ha scritto a nostra Madre per dire che non ... notizie

