L’ultimo saluto a Pietro Anastasi. Gentile: “Vergognoso il mancato minuto di silenzio” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Si sono svolti a Varese i funerali di Pietro Anastasi. Migliaia di persone hanno voluto rendere omaggio al campionissimo. Presenti molti ex compagni. VARESE – Si sono svolti a Varese i funerali di Pietro Anastasi. Nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio 2020 centinaia di persone sono andate a rendere omaggio all’ex attaccante per l’ultima volta. Gente comune, tifosi della Juventus ma soprattutto ex calciatori hanno affollato la chiesa lombarda per ricordare il campionissimo. Un’omelia toccante e soprattutto la conferma che il campione europeo 1968 non è mai stato dimenticato e non lo sarà in futuro. Con i suoi gol ha fatto sognare molte persone e soprattutto continuerà a restare impresso nella mente di tutti noi. Gentile attacca: “Vergognoso il comportamento della Federcalcio” Non sono mancate le polemiche per la decisione della Federcalcio ... newsmondo

