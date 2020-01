Impeachment, parte il processo al Senato (Di lunedì 20 gennaio 2020) Impeachment, la palla passa al Senato a maggioranza repubblicana. Il processo contro Donald Trump prende il via domani e lo scontro fra repubblicani e democratici s’infiamma. Come riporta l’agenzia LaPresse, i democratici alla Camera – dove sono stati approvati i due articoli che accusano Trump di abuso di potere, per le presunte pressioni sul presidente ucraino Zelensky a indagare sull’avversario democratico Joe Biden e il figlio, e di ostruzione alle indagini del Congresso – hanno presentato al Senato le loro argomentazioni in un documento di circa 111 pagine. Non si è fatta attendere la risposta del team legale di Trump, che in un primo documento di sei pagine indica la linea di difesa, affermando che il Presidente “categoricamente e inequivocabilmente” nega le accuse. La squadra difensiva di altissimo profilo che difende Trump è guidata dal ... it.insideover

