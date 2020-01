Il caso Gregoretti come il gioco dell’oca (Di lunedì 20 gennaio 2020) Neppure Brancaleone da Norcia (l’indimenticabile personaggio di Mario Monicelli interpretato da uno stupendo Vittorio Gassman) avrebbe potuto collezionare tante sventure (purtroppo di tragica comicità), al pari di quelle infilate uno dopo l’altra dalla maggioranza nel dibattito sull’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti.Alla fine, dopo tanti contorcimenti politici e gargarismi regolamentari, la maggioranza potrebbe trovarsi nel cul de sac di una figura ‘’alla Emilio Fede’’. Con il Capitano che sfida la magistratura (tiremm inanz) e invoca impavido il processo (quello stesso procedimento che per settimane aveva cercato di evitare dapprima richiamando i pentastellati alla coerenza con il voto sull’affaire Diciotti, poi minacciando di coinvolgere nella decisione gli ex compagni di ... huffingtonpost

