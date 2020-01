Donatella Rettore: “Lucio Dalla convinse mamma a mandarmi in tournée dicendo: ‘Deve solo cantare, non fare la troia’” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Donatella Rettore: “Lucio Dalla convinse mamma a mandarmi in tournée dicendo: ‘Deve solo cantare, non fare la troia’” “Signora deve solo cantare, non fare la troia”. Con queste parole Lucio Dalla convinse la madre di Donatella Rettore a mandarla in tournée con lui. La donna, infatti, aveva dei dubbi sull’opportunità di lasciare partire la figlia. A raccontare l’episodio è la stessa cantante in un’intervista pubblicata sul Fatto quotidiano. “Non avevo una lira e lui mi coinvolse nei concerti in Veneto e riuscì a togliere i dubbi a mia madre con una frase lapidaria: Signora deve solo cantare, non fare la troia”, racconta la Rettore. La madre rispose: “È già piena di grilli per la testa”. E Dalla a quel punto disse: “Risolviamo così: sua figlia canta e lei va a dire un paio di preghiere”. Fu grazie a ... tpi

fattoquotidiano : DONATELLA RETTORE 'Lucio Dalla convinse mamma: 'Deve cantare, non battere'' [L'INTERVISTA - di @A_Ferrucci]… - Marco6U : RT @fattoquotidiano: DONATELLA RETTORE 'Lucio Dalla convinse mamma: 'Deve cantare, non battere'' [L'INTERVISTA - di @A_Ferrucci] https://t.… - radiosiciliarse : Donatella Rettore - konkiglia -