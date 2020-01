Amazon vuole farti pagare con la scansione della mano (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il quartier generale di Amazon a San Francisco (foto di Smith Collection/Gado/Getty Images) I metodi di pagamento sono uno dei terreni di scontro più caldi su cui si sfidano le compagnie tecnologiche, e dopo il lancio dei negozi senza cassiere ora Amazon punta a far pagare i clienti con il palmo della mano. Secondo quanto si legge sul Wall Street Journal, infatti, il colosso dell’ecommerce sta studiando una tecnologia per permettere di compiere transazioni soltanto attraverso la lettura dei dati biometrici della mano. Il nuovo sistema tecnologico di pagamento, chiamato Orville, si basa su terminali che possono essere installati in qualsiasi negozio o punto vendita in sostituzione o in aggiunta ai Pos. In questo modo, i clienti non dovranno più “mettere mano al portafoglio” ma semplicemente metterla di fronte a uno scanner, e nel giro di pochi microsecondi la transazione sarà ... wired

