Taylor Mega non sarà più invitata da Barbara d'Urso a causa di una foto – eccola (Di lunedì 20 gennaio 2020) Taylor Mega si è giocata definitivamente la propria carriera televisiva nei salotti della d'Urso (da lei è stata spesso ospite di Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d'Urso) a causa di una foto. Lo scatto incriminato sarebbe questo qua sotto: un bel dito medio con una camionetta della Polizia sullo sfondo. A far notare lo scatto è stato un amico di Antonella Elia durante il talk sul Grande Fratello Vip a Live Non è la d'Urso e quando Barbara d'Urso ha chiesto a Taylor Mega se fosse vero, la ragazza ha risposto che non ricordava. "Se fosse vero che hai fatto il dito medio alle forze dell'ordine, non ti vorrei più nelle mie trasmissioni, ma siccome penso che non sia vero perché solo una persona stupida può aver fatto una cosa del genere… Io ti ritengo intelligente, quindi non l'avrai fatto". Fino al saluto finale.

