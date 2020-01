Sassari, 86enne evade dai domiciliari. Voleva andare in discoteca (Di domenica 19 gennaio 2020) Rischiare il carcere per una serata in discoteca. È quello che è successo a Valledoria, nel Sassarese in Sardegna, dove un signore di 86 anni è stato sorpreso nei giorni scorsi dai carabinieri in un night club dopo essere evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo, come rivela il quotidiano La Nuova Sardegna, è stato riconosciuto dai carabinieri durante un controllo di routine nella discoteca, mentre era in compagnia di due donne. Il giudice ha disposto nuovamente gli arresti domiciliari L’ottuagenario stava scontando una pena per ricettazione. In passato aveva chiesto l’affidamento ai servizi sociali per non scontare la condanna ai domiciliari. Adesso dovrà affrontare il processo che lo vede accusato di evasione, reato per cui è prevista anche la reclusione. Ma, data la sua età avanzata, è probabile che sia nuovamente condannato ai domiciliari. Un ... Leggi la notizia su open.online

