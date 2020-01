MCGREGOR VS COWBOY/ Video: clamoroso, Notorious mette ko Cerrone in 40 secondi! (Di domenica 19 gennaio 2020) MCGREGOR vs COWBOY, Video: clamoroso ko del lottatore irlandese, che ha messo ko Cerrone in soli 40 secondi. Ecco come è andata Leggi la notizia su ilsussidiario

DAZN_IT : Conor McGregor e il codice del guerriero ?? La mentalità di un campione insaziabile: McGregor vs Cowboy LIVE dalle 4… - dariobel70 : È tutto molto rapido. Cowboy passa sotto un sinistrone che avrebbe bucato un muro, ma non ha l'occasione del TD per… - DanieleBjjmma5 : RT @dirtyerri: Cowboy troppo passivo e psicologicamente non sembrava pronto... però McGregor fisicamente non è un welter...@alexdandi #UFCD… -