Luigi Favoloso sparito, parla un amico: “Ha litigato violentemente con Nina” (Di domenica 19 gennaio 2020) sparito Luigi Favoloso: un suo amico conferma le botte e le violenze su Nina Moric Ci sono alcuni retroscena da non sottovalutare dietro la scomparsa di Luigi Favoloso. L’ex concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D’Urso ha deciso di far perdere ogni traccia di sé dal 29 dicembre scorso. Alex Fiumara, fotografo di moda e gossip, nonchè amico di Luigi Favoloso, ha dichiarato in una intervista rilasciata a Giallo, di essere a conoscenza delle botte e delle violenze su Nina Moric, come in più occasioni gli ha riferito l’ex modella: “Non me l’aspettavo. Ancor più grave è che Luigi abbia picchiato Carlos, il figlio avuto da Corona”. Quest’ultimo episodio è stato confessato e confermato da Nina Moric stessa durante la sua ultima ospitata a Domenica Live di Barbara D’Urso. Una confessione, questa, che ha indignato ... Leggi la notizia su lanostratv

