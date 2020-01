Il Comune di Napoli: Città offesa dal sito dell’Asl di Verona. Le scuse non bastano, pronti a chiedere i danni (Di domenica 19 gennaio 2020) Lo sportello “Difendi la Città” del Comune di Napoli verificherà “la sussistenza della richiesta di risarcimento dei danni di immagine nei confronti di Napoli” in relazione al modulo dell’azienda sanitaria Ulls 9 Scaligera nel quale la Città di Napoli veniva indicata come metro di paragone in negativo per misurare gli effetti delle radiazioni subite dal paziente sottoposto a tomografia computerizzata cone beam (Cbtc). Lo fa sapere Flavia Sorrentino, delegata all’Autonomia del Comune di Napoli e responsabile dello sportello che raccoglie le segnalazioni di “offese alla Città di Napoli”, spiegando che lo sportello “intende proseguire” nonostante oggi siano arrivate le scuse della Ulss 9 Scaligera e il testo “lesivo dell’immagine di Napoli” sia stato eliminato. “In questi mesi – spiega Sorrentino ... Leggi la notizia su ildenaro

dominymarco1 : ??Scandalo al Comune di Napoli: case a Posillipo fittate a 12 euro al MESE, e strutture pubbliche occupate per fare… - CarmelaFedele6 : RT @thebrightside0: Nel nostro Alfabeto del Bene Comune V sta come Volontariato e R come @Retake_Roma ed in tutte le sue varie organizzazio… - M5SCampaniaNews : RT @MaestroSMorra: La Napoli che non vogliamo. #Governo #Regione #Comune Mercatino di Fuorigrotta Struttura dei vigili urbani. #NapoliServ… -