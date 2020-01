Harry e Meghan, niente più titolo di «Altezza Reale» né soldi pubblici (Di domenica 19 gennaio 2020) #Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai social#Megxit L'addio di Meghan e Harry visto dai socialLa Regina ha usato parole dolci per giudicare il nipotino, dicendosi contenta che il suo Harry abbia trovato un modo costruttivo per andare avanti. Ha sin ringraziato Meghan Markle per essere diventata parte della famiglia. Poi, però, ha pronunciato la propria sentenza. A pochi giorni dal divorzio con la corona britannica, Elisabetta II ha deciso ... Leggi la notizia su vanityfair

