“Abuso dei Mezzi di Correzione”, Rischio Condanna per un Prof Dopo Aver Perso La Pazienza (Di domenica 19 gennaio 2020) In ambito scolastico, purtroppo, non si parla solo di cose belle. Nel campo dell’istruzione infatti possono accadere anche fatti piuttosto spiacevoli che coinvolgono tanto gli studenti, quanto i docenti. Ci troviamo a Firenze, esattamente in un istituto Professionale. Nella prima classe, un docente sta cercando di tenere la propria lezione. Purtroppo questa è interrotta da un suo studente, il quale siede in maniera sgraziata e reca disturbo a tutta l’aula. Il docente ha quindi intimato il ragazzo a tenere un atteggiamento idoneo, ma a nulla sono valsi i suoi sforzi. Diventa inevitabile la perdita di Pazienza. L’insegnante quindi cede e colpisce l’alunno 15enne con uno schiaffo. Lo studente dunque avvisa immediatamente il padre, il quale ha chiamato subito il 112. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno identificato il docente coinvolto nell’accaduto. La vicenda si è svolta il 17 ... Leggi la notizia su youreduaction

