Suocero violentò la nipote: 20 anni al papà giustiziere (Di sabato 18 gennaio 2020) Paola Fucilieri Condannato il padre della bambina. L'ipotesi che abbia attirato lo stupratore in una trappola Milano - Condannato in abbreviato a vent'anni di carcere per omicidio volontario premeditato dopo che la Procura aveva chiesto l'ergastolo, sia per lui che per il complice. Un equilibrio difficile, ricavato da un bilanciamento di equivalenze tra attenuanti e aggravanti - premeditazione e recidiva reiterata - quello raggiunto ieri mattina dalla giustizia umana su un «dio minore». Sul banco degli imputati c'era infatti un pregiudicato 36enne di origini siciliane. Undici mesi fa l'uomo ha ammazzato il Suocero che era convinto avesse molestato la giovanissima figlia, nipotina del morto. Diciotto anni di detenzione invece è la pena toccata, sempre ieri, al 28enne incensurato che aveva accompagnato l'assassino in scooter sul luogo dell'omicidio, limitandosi però a guidare ... Leggi la notizia su ilgiornale

