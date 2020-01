Sci alpino, Discesa Wengen 2020: Dominik Paris prova a rompere il tabù. Mayer e Feuz i principali favoriti (Di sabato 18 gennaio 2020) Dopo la combinata di ieri, il grande giorno a Wengen è arrivato. Oggi ci sarà la Discesa libera sulla mitica pista Lauberhorn. Semplicemente la storia della Coppa del Mondo, una delle grandi classiche del Circo Bianco, la Discesa più lunga con i suoi 4 chilometri, con il mitico salto Hundschopf, la Kerner-S, lo spettacolare passaggio del Wasserstation tunnel, con gli sciatori che passano sotto i binari del treno. Un tracciato difficilissimo e che purtroppo ha regalato davvero poche gioie allo sci azzurro. L’ultima vittoria italiana risale addirittura al 2013, quando si impose Christof Innerhofer ed in precedenza l’altra successo di un nostro portacolori era del 1997 con Kristian Ghedina. Chi ha sempre avuto un rapporto molto complicato con la Lauberhorn è Dominik Paris, che non solo non ha mai vinto a Wengen, ma soprattutto non è mai salito sul podio. Un tabù assolutamente ... Leggi la notizia su oasport

